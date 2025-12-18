مروی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه در برابر وحدت ملت ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با حضور در منزل شهید سید حسن حسینی‌نژاد از شهدای جنگ ۱۲ روزه در مشهد مقدس و دیدار با خانواده معظم این شهید والا مقام اظهار کرد: آنچه از سوی جبهه متخاصم آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران رخ داد، صرفاً یک اقدام نظامی محدود نبود، دشمن با طراحی یک جنگ ترکیبی، به‌دنبال ایجاد ناامنی و تجزیه ایران بود، اما این توطئه با شکست کامل مواجه شد.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: نقشه شوم دشمن با درایت رهبری معظم، بصیرت مردم، همبستگی ملی و آمادگی و قدرت بازدارنده نیروهای مسلح به بن‌بست رسید.

وی افزود: ایمان راسخ و اراده استوار ملت بزرگ ایران، در کنار اقتدار نیروهای مسلح شجاع و توانمند کشورمان تحت فرماندهی مقام معظم رهبری، تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد و آنها را از دستیابی به اهداف شومشان ناکام گذاشت.

مروی گفت: هیچ ظلمی بدون پاسخ نخواهد ماند و سنت الهی بر پیروزی جبهه حق است؛ خون‌های پاکی که به ناحق بر زمین ریخته شد، نه‌تنها بی‌پاسخ نمی‌ماند، بلکه زمینه‌ساز بیداری، آگاهی و ایستادگی ملت‌ها علیه استکبار خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: عزت، اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون ایثار و مجاهدت شهیدان و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنها هستیم.

وی افزود: شهدا با نثار جان خویش، استقلال و امنیت این سرزمین را تضمین کردند و پاسداری از این میراث گرانسنگ، مسئولیتی تاریخی و همگانی برای همه آحاد جامعه است.