به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مروی صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ارتحال آیتاللهالعظمی سید محمدهادی میلانی که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، بر اهمیت تکریم علما بهعنوان یکی از جلوههای اساسی احیای معارف دینی تأکید کرد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره ضرورت احیای ابعاد مختلف دین افزود: پاسداشت مقام عالمان ربانی که حامل میراث اصیل تشیع بوده و این سرمایه گرانبها را از نسلهای گذشته به امروز و آینده منتقل کردهاند، از مصادیق مهم این رویکرد بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه آیتاللهالعظمی میلانی از چهرههای برجسته این سلسله نورانی است، افزود: سیره علمی و عملی این مرجع عالیقدر میتواند الگویی راهگشا برای حوزههای علمیه، اساتید و طلاب باشد؛ بهویژه در عرصههایی همچون اخلاص، معنویت و تکلیفمداری.
مروی با اشاره به جایگاه علمی ممتاز آیتاللهالعظمی میلانی تصریح کرد: این مرجع تقلید از شاگردان برجسته دو استاد نامدار حوزه نجف، مرحوم میرزای نائینی و محقق اصفهانی بود و در فقه و اصول در بالاترین سطح علمی تدریس میکرد؛ در عین حال، توجه جدی به مباحث کلامی داشت و آثار ماندگاری در این حوزه بر جای گذاشت که امروز از ذخایر ارزشمند جهان تشیع محسوب میشود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تصمیم تاریخی آیتاللهالعظمی میلانی در ترک نجف و قم و استقرار در مشهد مقدس گفت: این انتخاب سرنوشتساز، ریشه در روحیه اخلاص و احساس مسئولیت الهی ایشان داشت و موجب تحولی عمیق در حوزه علمیه مشهد شد؛ تصمیمی که بیانگر ترجیح انجام وظیفه بر ملاحظات شخصی بود.
وی با اشاره به رویکرد اجتماعی و سیاسی این مرجع تقلید افزود: آیتاللهالعظمی میلانی نسبت به مسائل داخلی کشور، نهضت امام خمینی (ره) و تحولات جهان اسلام حساس و دغدغهمند بود و در حوزه مدیریت آموزشی نیز نگاهی تحولمحور داشت؛ از جمله با تأسیس مدرسه عالی حسینی در مشهد و حمایتهای هدفمند مالی از مدرسه حقانی قم.
مروی با تأکید بر نقش فعال این عالم بزرگ در عرصه اجتماع خاطرنشان کرد: رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی مردم از شاخصههای برجسته سیره آیتاللهالعظمی میلانی بهشمار میرفت و ایشان در حوادثی مانند زلزله سال ۱۳۴۷ جنوب خراسان و دیگر بحرانهای اجتماعی، حضوری مؤثر و تعیینکننده داشت.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: توجه به تقویت بنیانهای فرهنگی و معنوی جامعه نیز جایگاه ویژهای در سیره این مرجع تقلید داشت؛ بهگونهای که اعزام مستمر مبلغان دینی، بهویژه در شبهای جمعه، به روستاهای اطراف مشهد مقدس، از اقدامات مداوم و اثرگذار ایشان بود.
وی تأکید کرد: این مراسم، فرصت مغتنمی برای آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان فراهم کرده است تا ضمن تجلیل از مقام علمی و معنوی آیتاللهالعظمی میلانی، با تأملی عمیقتر به اندیشههای فقهی، کلامی و فلسفی و سیره جامع این عالم بزرگ بنگرند.
