به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحیمی بیستونی ظهر پنجشنبه در اختتامیه جشنواره عکس ایران جوان در محل سالن شهید کریمی دانشگاه تربت حیدریه اظهار کرد: از آنجا که موضوع جمعیت امروز به عنوان یک دغدغه در بسیاری از کشورها مطرح است، لذا هدف ما از برپایی آن سوق دادن نگاهها به سمت موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت: امروز موضوع جوانی جمعیت فقط مربوط به ایران نیست و حتی کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه و آمریکا نیز، به دنبال حل این مشکل هستند.
وی بیان کرد: نخستین دوره این جشنواره سال ۱۴۰۲ به مرکزیت تربتحیدریه و با حضور ۳۰۰ عکاس و سه هزار برگزار شد.
رحیمی افزود: این جشنواره چهار محور دارد که شامل عکاسان حرفهای، حوزه مردمی (عکاسی با موبایل)، حوزه بینالملل و فرآیند کاشت و برداشت زعفران است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه در پیوند با موضوع جوانی جمعیت و میزان موالید در جمعیت تحت پوشش منطقه نیز گفت: هر چند ایران سریعترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زده و از ۶.۵ فرزند برای هر خانواده، به ۱.۵ فرزند رسیدهایم، اما در این منطقه وضعیت بهتری نسبت به کشور داریم و رقم آن اکنون ۱.۸۳ است.
وی افزود: این رقم در استانهایی چون تهران، مازندران، گیلان و البرز کمتر از یک است.
رحیمی با اشاره به اینکه روند کاهش موالید در کشور نگرانکننده است، افزود: در دهه ۶۰ از هر ۱۰ خانواده، ۶ تا ۵ فرزند متولد میشد اما امروز این رقم به کمتر از ۱/۵ فرزند رسیده است. در حالی که جمعیت سالمند باید طی ۱۰۰ سال سه برابر شود، این اتفاق در ۳۰ سال رخ داده و این یک هشدار جدی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در اجرای مواد ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بخشی از وظیفه دستگاهها تولید محتواست و ما مسیر فرهنگی و هنری را انتخاب کردیم.
وی با اشاره به بُعد بینالمللی جشنواره گفت: یکی از اهداف عالی ما، دیپلماسی فرهنگی بود که خوشبختانه به آن نیز دست یافتیم، با این حال آثار رسیده از کشورهایی با دغدغه کاهش نرخ رشد جمعیت، میتواند درسآموختههای ارزشمندی برای ما داشته باشد، چراکه برخی از این عکسها محتوایی منتقل میکنند که شاید صدها صفحه گزارش علمی نتواند.
رحیمی عنوان کرد: برای مقابله با این روند نزولی باید از همه ظرفیتها بهویژه ظرفیتهای فرهنگی و هنری بهره برد، هنرمندان در این مسیر نقش مهمی دارند و ما قدردان تلاشهای آنان هستیم.
۵ برابری مشارکت در دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه تاکید کرد: دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با دریافت ۱۵ هزار اثر از ۲۴۰۰ هنرمند و مشارکت ۱۱ کشور، توانست به جریانسازی فرهنگی و ایجاد حساسیت اجتماعی در موضوع جمعیت دست یابد.
وی افزود: در این دوره، هنرمندانی از ۱۱ کشور نیز مشارکت داشتند و حدود ۱۲۰۰ اثر خارجی به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۴۰ اثر برای نمایشگاه انتخاب و اکران شد.
رحیمی عنوان کرد: نزدیک به ۷۰ درصد شرکتکنندگان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بودند و این نشان میدهد که موضوع جشنواره برای جوانان جذابیت و اهمیت ویژهای داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه هدف اصلی جشنواره را تغییر رفتار و ایجاد حساسیت اجتماعی، عنوان کرد و افزود: اگر از منظر علمی نگاه کنیم، برای ایجاد تغییر رفتاری ابتدا باید جامعه را حساس کرد و سپس نگرش را تغییر داد. این جشنواره توانست دو هدف نخست یعنی ایجاد حساسیت و تغییر نگرش را بهطور کامل محقق کند و به یک جریانسازی فرهنگی تبدیل شود.
