نقشه توسعه متوازن مشهد روی میز استانداری و آستان قدس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی راهبردی میان غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سید مهدی سدیدی رئیس بنیاد بهرهوری آستان قدس رضوی، مهمترین محورهای توسعهای کلانشهر مشهد و پروژههای پیشران استان مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که تمرکز آن بر آیندهنگری، توسعه متوازن و هماهنگی نهادی برای پیشبرد طرحهای بزرگ شهری و اقتصادی بود.
این جلسه یکساعته، با نگاهی کلان به مسائل راهبردی مشهد و استان خراسان رضوی برگزار شد و در آن، چند موضوع محوری در حوزه توسعه شهری، زیرساختهای کلان و اقتصاد منطقهای به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نخستین محور این گفتوگو، توسعه شرق مشهد بود؛ منطقهای که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از کانونهای اصلی عدمتوازن شهری مطرح شده و نیازمند مداخلات برنامهریزیشده و هدفمند است.
در این چارچوب، بر ضرورت توسعه شرق مشهد با محوریت حرم مطهر رضوی و نگاه به آن بهعنوان قلب هویتی و عملکردی شهر تاکید شد. رویکرد مطرحشده، بر ایجاد تعادل فضایی، ارتقای خدمات شهری و پیوند میان هویت مذهبی، زیارتی و کارکردهای نوین شهری استوار بود؛ رویکردی که میتواند به توزیع دوباره فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در پهنه شهر کمک کند.
موضوع مهم دیگر، جابهجایی فرودگاه مشهد و ایجاد شهر فرودگاهی بهعنوان یک پروژه زیرساختی کلان بود. در این بخش از گفتوگو، ابعاد مختلف انتقال فرودگاه فعلی و پیامدهای آن بر توسعه شهری، حملونقل، اقتصاد منطقهای و آزادسازی اراضی شهری مورد توجه قرار گرفت.
ایجاد شهر فرودگاهی، بهعنوان یکی از پروژههای اثرگذار در آینده مشهد، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه این کلانشهر در شبکه حملونقل هوایی و لجستیکی کشور ایفا کند.
منطقه آزاد سرخس نیز از دیگر محورهای اصلی این نشست بود. با توجه به آغاز فعالیتهای اجرایی این منطقه، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای استانی و نهادهای مؤثر برای تسریع روند بهرهبرداری و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی آن تاکید شد.
منطقه آزاد سرخس، بهعنوان یکی از گلوگاههای مهم تجاری و ترانزیتی شرق کشور، میتواند نقشی تعیینکننده در پیوند اقتصاد خراسان رضوی با بازارهای منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد.
در ادامه نیز، موضوع ایجاد المانهای فاخر و ماندگار شهری در اراضی بزرگمقیاس و یکپارچه آستان قدس رضوی مطرح شد. این ایده، با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، تقویت هویت بصری مشهد و خلق فضاهای شاخص و ماندگار، در قالب الگوهای نوین شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت؛ المانهایی که میتوانند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و هویتی، به ارتقای زیستپذیری شهر کمک کنند.
