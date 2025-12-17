  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

نقشه توسعه متوازن مشهد روی میز استانداری و آستان قدس قرار گرفت

مشهد- در نشستی راهبردی میان غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سید مهدی سدیدی رئیس بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی، مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای مشهد و پروژه‌های پیشران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی راهبردی میان غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سید مهدی سدیدی رئیس بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی، مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای کلان‌شهر مشهد و پروژه‌های پیشران استان مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که تمرکز آن بر آینده‌نگری، توسعه متوازن و هماهنگی نهادی برای پیشبرد طرح‌های بزرگ شهری و اقتصادی بود.

این جلسه یک‌ساعته، با نگاهی کلان به مسائل راهبردی مشهد و استان خراسان رضوی برگزار شد و در آن، چند موضوع محوری در حوزه توسعه شهری، زیرساخت‌های کلان و اقتصاد منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نخستین محور این گفت‌وگو، توسعه شرق مشهد بود؛ منطقه‌ای که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی عدم‌توازن شهری مطرح شده و نیازمند مداخلات برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند است.

در این چارچوب، بر ضرورت توسعه شرق مشهد با محوریت حرم مطهر رضوی و نگاه به آن به‌عنوان قلب هویتی و عملکردی شهر تاکید شد. رویکرد مطرح‌شده، بر ایجاد تعادل فضایی، ارتقای خدمات شهری و پیوند میان هویت مذهبی، زیارتی و کارکردهای نوین شهری استوار بود؛ رویکردی که می‌تواند به توزیع دوباره فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه شهر کمک کند.

موضوع مهم دیگر، جابه‌جایی فرودگاه مشهد و ایجاد شهر فرودگاهی به‌عنوان یک پروژه زیرساختی کلان بود. در این بخش از گفت‌وگو، ابعاد مختلف انتقال فرودگاه فعلی و پیامدهای آن بر توسعه شهری، حمل‌ونقل، اقتصاد منطقه‌ای و آزادسازی اراضی شهری مورد توجه قرار گرفت.

ایجاد شهر فرودگاهی، به‌عنوان یکی از پروژه‌های اثرگذار در آینده مشهد، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه این کلان‌شهر در شبکه حمل‌ونقل هوایی و لجستیکی کشور ایفا کند.

منطقه آزاد سرخس نیز از دیگر محورهای اصلی این نشست بود. با توجه به آغاز فعالیت‌های اجرایی این منطقه، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های استانی و نهادهای مؤثر برای تسریع روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی آن تاکید شد.

منطقه آزاد سرخس، به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم تجاری و ترانزیتی شرق کشور، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پیوند اقتصاد خراسان رضوی با بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد.

در ادامه نیز، موضوع ایجاد المان‌های فاخر و ماندگار شهری در اراضی بزرگ‌مقیاس و یکپارچه آستان قدس رضوی مطرح شد. این ایده، با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، تقویت هویت بصری مشهد و خلق فضاهای شاخص و ماندگار، در قالب الگوهای نوین شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت؛ المان‌هایی که می‌توانند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و هویتی، به ارتقای زیست‌پذیری شهر کمک کنند.

    • هوشنگ سلیمانی US ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به نام خدا ضمن تقدیر وتشکر ازجناب استاندار،شهردار محترم ودیگر مسئولین شهری مشهد مقدس بااینکه مشهد شهری باامکانات عالی،وفضای شهری مناسب وزیبا می باشد ومسئولین شهری هم باتمام توان وامکانات سعی دربهبود فضای شهری دارند،من به عنوان یک شهروند ازمنطقه ۱۱شهری انتقاداتی ازعملکرد شهرداری دراین منطقه دارم ۱_ سالیان سال است که شهرداران مختلف مشهد قول انتقال زندان مرکزی را ازمنطقه مسکونی به مکانی مناسب داده اند وهنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته .
    • هوشنگ سلیمانی US ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ۲_ سه راهی مشهد،شاندیز طرقبه همیشه باترافیک سنگین مواجه است که نیازبه اقدامی سریع دارد. ۳_ اینکه سالیان طولانی است کوهستان پارک تعطیل شده خواهشمندیم نسبت به باز سازی وراه اندازی آن جدیت به خرج دهید. برایتان آرزوی سلامتی وموفقیت داریم.

