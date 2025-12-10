به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ارشد جهاد دانشگاهی کشور با حضور در استانداری بوشهر با معاون سیاسی، امنیتی استاندار، دیدار و درباره توسعه جهاد دانشگاهی استان، بازگشایی دفاتر دانشگاه‌ها و حمایت از پروژه‌های علمی و پژوهشی گفت‌وگو کردند.

احسان جهانیان در این نشست ضمن استقبال از گزارش هیئت جهاد دانشگاهی اظهار کرد: همیشه موافق فعالیت‌های ایسپا و دفاتر دانشگاهی بوده‌ام و معتقدم این مراکز نقش مهمی در ارتقای آموزش و پژوهش استان دارند.

وی افزود: ما آمادگی داریم دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌ها مجدداً مستقر شوند و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها پیگیری شود.

جهانیان تصریح کرد: در صورتی که شرایط فراهم باشد، مراکز جم و کنگان نیز می‌توانند مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند و برنامه‌های جهاد دانشگاهی در این مناطق ادامه یابد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: معاونت سیاسی استانداری بوشهر، حمایت کاملی از پروژه‌ها و برنامه‌های جهاد دانشگاهی استان ارائه خواهد شد، این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی استان بوشهر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور نیز در این دیدار با تقدیر از حمایت‌ها و پشتیبانی معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار کرد: برای پیشبرد پروژه‌های مهمی مانند شهرک زیست فناورانه دلوار نیازمند حمایت و تسهیل استانداری هستیم. به‌ویژه مشکل مجوز دامپزشکی که تاکنون مانع توسعه این شهرک شده است، باید با همکاری دستگاه‌های ذیربط حل شود.

مهدی باصولی افزود: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تیم جوان و نخبه خود، نقش مؤثری در توسعه علمی و فناورانه استان ایفا کند، همکاری معاونت سیاسی استانداری می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت سریع‌تر پروژه‌ها و بازگشایی دفاتر دانشگاه‌ها شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر نیز در این نشست درباره روند شکل‌گیری و توسعه جهاد دانشگاهی در استان توضیح داد و گفت: جهاد دانشگاهی استان توانسته است بخش‌های مختلفی از جمله ایسپا، ایسنا، ایکنا، سازمان انتشارات، سازمان دانشجویان و مرکز ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی رویان را راه‌اندازی کند. این اقدامات با تلاش تیم جوان و نخبه ما محقق شده است.

علی احمدی‌زاده افزود: با وجود این موفقیت‌ها، برخی موانع باعث شده است روند توسعه جهاد دانشگاهی در استان کند شود و برای ادامه فعالیت‌ها نیازمند حمایت معاونت سیاسی استانداری هستیم.