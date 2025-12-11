آکسیوس خبر داد: جزئیات جدید از ساختار نیروی بین المللی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وبگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و صهیونیستی اعلام کرد که ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را برای رهبری نیروهای بین‌المللی در غزه منصوب کند.

یک مقام اسرائیلی در این رابطه گفت که مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد که حضور یک ژنرال آمریکایی در رأس نیروهای بین المللی در غزه می‌تواند به رژیم صهیونیستی اعتماد به نفس بدهد.

مقامات آمریکایی نیز در این خصوص مدعی شده اند که در مراحل پایانی تشکیل نیروی بین المللی ثبات و شکل دهی به ساختار حکومتی جدید برای غزه هستند.

این وبگاه آمریکایی می‌افزاید که آلمان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که برای پیوستن به نیروهای بین المللی موسوم به شورای صلح در غزه دعوت شده‌اند.