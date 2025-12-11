به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در صحنهای که ابعاد وحشیگری گسترده صهیونیستها علیه مردم نوار غزه را منعکس میکند، نظامیان صهیونیست به سمت «زاهر ناصر شامیه» کودک ۱۶ ساله فلسطینی اهل اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، شلیک کردند و سپس یک تانک اسرائیلی مستقیماً او را زیر گرفت و بدنش را به دو نیم تقسیم کرد.
شاهدان عینی جزئیات این حادثه را بسیار بیرحمانه توصیف کرده و گفتند که نظامیان اشغالگر به سمت زاهر ناصر شامیه شلیک کردند و او را زخمی کردند. او در حالی که خونریزی میکرد، روی زمین افتاد و هیچکس نتوانست به او نزدیک شود.
به گفته شاهدان، ارتش عمداً با شلیک گلولههای سنگین، از رسیدن تیمهای امدادی به او جلوگیری کرد که باعث افزایش خونریزی او در مقابل چشمان ساکنان منطقه شد. دقایقی پس از زخمی شدن او، یک خودروی نظامی اسرائیلی به سمت او حرکت کرد و او را عمداً در شرق اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه زیر گرفت که بلافاصله منجر به مرگ او شد.
این اتفاق تجاوزی جدید علیه توافق آتشبس به شمار میرود که مرحله اول آن در ۱۰ اکتبر گذشته به اجرا درآمد.
الجزیره نوشت که این حادثه به شوکی عظیم برای ساکنان نوار غزه تبدیل شد. فریادهای زنان، سردرگمی جوانان در تلاش برای نزدیک شدن به محل، و صدای تانک که به آرامی دور میشد، همه لحظاتی بودند که شاهد جنایتی غیرقابل تصور و فراموشنشدنی باقی ماندند.
تصاویر این کودک در شبکههای اجتماعی منتشر شده و موجی از خشم و احساسات ضد صهیونیستی را تشدید کرده است. فعالان فضای مجازی از وحشی گری صهیونیستها در نحوه کشتن این کودک ابراز حیرت کرده و پرسیدند: چه قلبی میتواند روی بدن یک کودک راه برود، او چه گناهی مرتکب شده بود؟
کاربران فضای مجازی تصاویر و خاطرات این کودک را به اشتراک گذاشتند و دوستانش پستهای کوتاهی با کلمات دردناک برای وداع با او نوشتند و تأکید کردند که او آرزو داشت فوتبالیست شود و به خانوادهاش در تأمین نان کمک کند.
یکی از این فعالان نوشت: نام او زاهر ناصر عادل حرب شامیه است، از ساکنان اردوگاه جبالیا. او در آنجا به عنوان یک پناهنده فلسطینی زندگی میکرد و زادگاه اصلی او حمامه است. عمویش زاهر در طول جنگ ۲۰۰۸ به شهادت رسید و هنگامی که زاهر به دنیا آمد، به نام عموی شهیدش نامگذاری شد.
یکی دیگر از کاربران نوشت: زاهر در اردوگاه بزرگ شد و عاشق فوتبال بود. او نسلکشی را با تمام بیرحمیاش تجربه کرد.
یکی دیگر از کاربران شبکههای اجتماعی نوشت: زاهر شامیه، کودکی از جبالیا بود که زیر چرخهای تانک اسرائیلی له شد و به عنوان شاهدی جدید بر وحشیگری قاتلان کودک کش جاودانه شد.
تعدادی دیگر از فعالان فضای مجازی این اتفاق را «جنایتی کامل» توصیف کردند که با شلیک گلوله آغاز شد و سپس با خونریزی و زیر گرفته شدن توسط تانک صهیونیستی به پایان میرسد.
برخی دیگر از کاربران این جنایت را فصل جدیدی از حلقههای مرگ علیه آوارگان در غزه خوانده و تاکید کردند که مناطق نزدیک به خطوط تماس به میدانهای خطرناکی برای غیرنظامیان تبدیل میشوند.
کاربران توئیتر خبر شهادت این کودک فلسطینی را خبری دانستند که کوهها را میلرزاند. آنها اعلام کردند که جزئیات این خبر شوک سختی را در میان افکار عمومی فلسطین ایحاد کرده است.
بسیاری معتقد بودند که آنچه رخ داد، سطح بیسابقهای از خشونت اسرائیل علیه کودکان در غزه را منعکس میکند و تأکید میکند که غیرنظامیان، به ویژه کودکان، تحت تهدید دائمی قرار دارند.
وبلاگنویسان تاکید کردند کشته شدن زاهر شامیه یک مورد فردی نیست، بلکه بخشی از یک سلسله طولانی از تجاوزها علیه کودکان در غزه است، که وضع مکانیسمهای بینالمللی سختگیرانه برای نظارت بر احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه و توقف هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان را ضروری میسازد.
