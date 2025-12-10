از کدام زنان در مراسم امروز ریاست جمهوری تقدیر شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم ملی گرامیداشت روز زن و مقام مادر که با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، از هشت بانوی نخبه، اثرگذار و شایسته تقدیر به‌عنوان الگوهای ملی تجلیل شد.

این انتخاب با هدف معرفی زنان برگزیده و برجسته‌سازی نقش آنان در توسعه علمی، اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و فعالیت‌های خیرخواهانه صورت گرفت و طی آن، لوح افتخار به این بانوان اهدا شد.

اسامی بانوان تقدیرشده به شرح زیر است:

اعظم ایرجی‌زاد

رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه که به دلیل سوابق علمی درخشان در حوزه‌های نانوتکنولوژی، فیزیک سطح و فیزیک دماهای پایین، با عنوان «بانوی نانوتکنولوژی ایران» شناخته می‌شود.

فاطمه فرهادی گنجه

مادر شهید «مونا باکویی» و همسر شهید دانشمند «علی باکویی کتریمی» که همراه با دو فرزندش در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. او نقش برجسته‌ای در پرورش یکی از نخبگان علمی کشور داشته است.

افسانه حسامی‌فر

اولین بانوی ایرانی فاتح چهار قله هشت‌هزارمتری جهان، نخستین زن ایرانی عضو باشگاه هشت‌هزارمتری و هفتمین بانوی جهان که موفق به صعود به تمام چهارده قله هشت‌هزارمتری شده است. وی به‌عنوان چهره شاخص ورزش‌های ارتفاع و الگویی از تلاش و جسارت مورد تجلیل قرار گرفت.

مهین رشیدی

سالمندی ۷۰ ساله که علاوه بر نگهداری از همسر و فرزندان بیمار و دارای معلولیتش، از نوه خود از بدو تولد تاکنون نگهداری می‌کند و براساس زندگی وی، مستند «عزیز» ساخته شده است. رشیدی به‌عنوان نماد مقاومت، امید و تلاش مستمر معرفی و تقدیر شد.

خدیجه نیزاری

رئیس شورای بانوان خیرین مدرسه‌ساز، عضو هیأت‌مدیره حامیان معلولان، مدرس قرآن و استاد دانشگاه که به دلیل فعالیت‌های خیرخواهانه و نقش مؤثر در توسعه آموزشی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مورد تقدیر قرار گرفت.

مرضیه حسن‌زهی

مدیرعامل انجمن امید زنان حاشیه‌نشین و از فعالان اجتماعی خطه سیستان و بلوچستان که به‌واسطه تلاش‌های میدانی و تأثیرگذار در توانمندسازی زنان مناطق کم‌برخوردار، شایسته تجلیل شناخته شد.

آسیه حاتمی

مدیرعامل و بنیان‌گذار ایران‌تلنت و پژوهشگر حوزه بازار کار که به پاس نقش مهم در کارآفرینی، اشتغال‌زایی و ایجاد بسترهای حرفه‌ای برای زنان و جوانان کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

شمس‌السادات زاهدی

دانشمند برتر بنیاد البرز در سال ۱۴۰۳ و از چهره‌های برجسته مدیریت که با عنوان «مادر مدیریت ایران» شناخته می‌شود. تجلیل از وی به دلیل خدمات علمی، آموزشی و نقش اثرگذار او در تربیت مدیران صورت گرفت.

تقدیر از این هشت بانوی نخبه و اثرگذار، فراتر از یک مراسم نمادین، گامی در جهت تقویت امید اجتماعی و الگوسازی برای زنان و دختران جوان به شمار می‌رود.

