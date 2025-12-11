  1. استانها
  2. یزد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

وزیر کشور برای بهره‌برداری از چند پروژه عمرانی و صنعتی وارد یزد شد

یزد_ اسکندر مومنی، وزیر کشور، صبح پنج‌شنبه به منظور بهره‌برداری از چند پروژه آموزشی، فرهنگی، صنعتی و انرژی، با استقبال رسمی مسئولان استانی وارد یزد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی صبح پنجشنبه، با استقبال رسمی استاندار یزد و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، وارد این استان شد.

بهره‌برداری از مجتمع آموزشی شهید منگولی، بهره‌برداری از مجتمع فرهنگی و ورزشی یزدباف، بهره‌برداری از واحد تولیدی و صنعتی نساجی- رسن ریس و بهره‌برداری ویدئو کنفرانسی از ۱۲ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس جمعاً به ظرفیت ۵۲ مگاوات در نقاط مختلف استان و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و شرکت در جلسه شورای اداری استان از برنامه‌های وزیر کشور در این سفر است.

بطحائی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مؤمنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

