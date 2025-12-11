به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی صبح پنجشنبه، با استقبال رسمی استاندار یزد و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، وارد این استان شد.
بهرهبرداری از مجتمع آموزشی شهید منگولی، بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی و ورزشی یزدباف، بهرهبرداری از واحد تولیدی و صنعتی نساجی- رسن ریس و بهرهبرداری ویدئو کنفرانسی از ۱۲ نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس جمعاً به ظرفیت ۵۲ مگاوات در نقاط مختلف استان و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و شرکت در جلسه شورای اداری استان از برنامههای وزیر کشور در این سفر است.
بطحائی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای و حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مؤمنی را در این سفر همراهی میکنند.
