افتتاح ۱۲ نیروگاه خورشیدی در یزد با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در یزد در راستای توسعه زیرساختهای انرژی پاک، ۱۲ نیروگاه خورشیدی جدید در استان یزد به صورت ویدئو کنفرانسی به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها مجموعاً با ظرفیتی معادل ۵۲.۷ مگاوات به شبکه برق کشور اضافه میشوند. این نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک و بزرگ در شهرستانهای یزد، اردکان، خاتم، ابرکوه، میبد، مهریز و بهاباد به بهرهبرداری رسیدند.
این افتتاح که امروز همزمان با سفر وزیر کشور به یزد و از طریق ویدئوکنفرانس در ۱۲ نقطه انجام شد گامی مهم در جهت کاهش اتکا به سوختهای فسیلی و استفاده بهینه از ظرفیت تابش آفتاب در این استان برداشته شود.
