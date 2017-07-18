به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز به همراه جمعی از معاونان و خبرنگاران وارد استان یزد شد.

نعمت‌زاده در این سفر به شهرستان‌های مختلف استان از جمله مهریز، اشکذر، یزد، ابرکوه و اردکان سفر خواهد کرد و از هشت طرح صنعتی و معدنی بهره‌برداری می‌کند.

وی ابتدا با حضور در معدن سرب و روی مهدی آباد و بازدید از معدن، عملیات اجرایی این معدن را کلید خواهد زد.

نعمت‌زاده و هیئت همراه که امروز با بالگرد به شهرهای مختلف استان سفر می‌کنند، بعد از معدن سرب، روی و باریت مهدی آباد، فاز اول و عملیات اجرایی فاز دوم شرکت معدنی و صنعتی آریا جنوب ایرانیان را افتتاح می‌کند.

وی سپس از مجتمع فولاد سرمد در شهرستان ابرکوه بهره‌برداری می‌کند و از آنجا به سمت اردکان حرکت کرده و از کارخانجات شیشه اردکان و طرح توسعه بلوک سبک شیشه اردکان بازدید می‌کند.

افتتاح طرح توسعه شرکت پتوی لیلیان، افتتاح طرح توسعه شیشه مظروف یزد، افتتاح طرح توسعه سیم و کابل یزد، افتتاح ساختمان شهید پارساییان و ... برخی دیگر از برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد است.

در این بازدیدها، معاون استاندار یزد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از مسئولان استان یزد، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می کنند.