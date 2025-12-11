  1. استانها
  2. یزد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

افتتاح یک واحد آموزشی در یزد با حضور وزیر کشور

افتتاح یک واحد آموزشی در یزد با حضور وزیر کشور

یزد_ در جریان سفر وزیر کشور، به استان یزد، مدرسه شهید عبدالله منگلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور اسکندر مؤمنی، مسئولان استان و خانواده شهید، واحد آموزشی شهید عبدالله منگلی به بهره‌برداری رسید، این پروژه عمرانی مهم آموزشی که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان در سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، امسال به بهره‌برداری رسید.

این واحد آموزشی بر روی زمینی به مساحت ۴۴۰۰ متر مربع احداث شده است. زیربنای کل ساختمان این مدرسه ۳۷۰۰ متر مربع می‌باشد که در ۲ طبقه طراحی شده است.

این مجموعه مجهز به ۱۸ کلاس درس استاندارد بوده و مساحت محوطه آن ۱۸۴۵ متر مربع وسعت دارد.

کل اعتبار دولتی اختصاص یافته برای اجرای این پروژه بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است.

کد خبر 6685477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها