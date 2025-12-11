افتتاح یک واحد آموزشی در یزد با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور اسکندر مؤمنی، مسئولان استان و خانواده شهید، واحد آموزشی شهید عبدالله منگلی به بهره‌برداری رسید، این پروژه عمرانی مهم آموزشی که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان در سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، امسال به بهره‌برداری رسید.

این واحد آموزشی بر روی زمینی به مساحت ۴۴۰۰ متر مربع احداث شده است. زیربنای کل ساختمان این مدرسه ۳۷۰۰ متر مربع می‌باشد که در ۲ طبقه طراحی شده است.

این مجموعه مجهز به ۱۸ کلاس درس استاندارد بوده و مساحت محوطه آن ۱۸۴۵ متر مربع وسعت دارد.

کل اعتبار دولتی اختصاص یافته برای اجرای این پروژه بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است.