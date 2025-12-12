  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

ثبت دمای ۱۵ درجه زیر صفر در غرب اصفهان؛ هوا سردتر می‌شود

ثبت دمای ۱۵ درجه زیر صفر در غرب اصفهان؛ هوا سردتر می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: ایستگاه بویین میاندشت در غرب استان با ثبت دمای ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین روز را تجربه کرد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند کاهش محسوس دمای استان همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این کاهش دما بین پنج تا هشت درجه سلسیوس به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد شنبه به یک درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی از غرب و مرکز استان، طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمالی و شرقی، ناپایداری‌های ضعیفی را شاهد خواهیم بود.

طهماسبی افزود: کماکان در این مناطق آسمانی ابری و مه و بارش باران را انتظار داریم.

به گفته وی، در مناطق مرکزی و صنعتی استان نیز احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها به واسطه مه و دود وجود دارد.

کد خبر 6686622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها