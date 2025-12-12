کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند کاهش محسوس دمای استان همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این کاهش دما بین پنج تا هشت درجه سلسیوس به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد شنبه به یک درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی از غرب و مرکز استان، طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمالی و شرقی، ناپایداری‌های ضعیفی را شاهد خواهیم بود.

طهماسبی افزود: کماکان در این مناطق آسمانی ابری و مه و بارش باران را انتظار داریم.

به گفته وی، در مناطق مرکزی و صنعتی استان نیز احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها به واسطه مه و دود وجود دارد.