۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ احتمال کولاک و وزش باد شدید در ارتفاعات

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از احتمال بارش برف، کولاک و وزش باد شدید در ارتفاعات و برخی مناطق استان از عصر شنبه تا یکشنبه خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۲ مورخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، از بعدازظهر روز شنبه تا یکشنبه، در بعضی ساعات افزایش ابر در سطح استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است که در این مناطق بارش پراکنده برف و باران، مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی مناطق به‌ویژه نواحی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید وجود دارد.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: از امشب تا ظهر فردا و نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، در مناطق پرتردد شهری استان تهران، در بعضی ساعات افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

    • ضیا GB ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      حالا که خداروشکر این نعمت به شهرمون اومده بعد از این چندماه باید مراقبت کنیم که داغی رو‌دل خانوادمون نمونه خدای نکرده

