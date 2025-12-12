متا در حال توسعه هوش مصنوعی آووکادو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شبکه خبری سی ان بی سی و خبرگزاری بلومبرگ هر دو در مورد برنامه‌های متا درباره «آووکادو» گزارش داده‌اند و گفته‌اند این مدل ممکن است اختصاصی باشد نه متن‌باز.

آووکادو که قرار است در سال ۲۰۲۶ منتشر شود، در TBD گروهی کوچک‌تر در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی متا که توسط الکساندر وانگ، مدیر ارشد هوش مصنوعی، رهبری می‌شود و ظاهراً مدل‌های بسته را ترجیح می‌دهد، درحال توسعه است.

هنوز مشخص نیست توسعه آووکادو چه پیامدهایی برای Llama دارد. در اوایل سال جاری میلادی زاکربرگ اعلام کرد طبق انتظارات متا همچنان رهبر حوزه محصولات منبع باز خواهد بود اما این بدان معنا نیست که تمام محصولاتش را به این شکل ارائه کند.

وی همچنین درباره نگرانی‌های ایمنی در ارتباط با ابرهوش اظهار نظر کرد. طبق گزارش‌های سی ان بی سی و بلومبرگ تغییر رویکرد متا همچنین ناشی از حواشی انتشار Llama 4 بوده است. عرضه این مدل ماه‌ها به تعویق افتاده است. نیویورک تایمز اوایل امسال گزارش داد وانگ و دیگر مدیران متا در مورد کنار گذاشتن آن به طور کلی بحث کرده‌اند. علاوه بر آن، طبق گزارش‌ها، توسعه‌دهندگان از مدل‌های Llama 4 موجود راضی نبوده‌اند.