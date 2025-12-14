به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آمازون در ماه نوامبر قابلیتی به نام Video Recaps معرفی کرد که ایده ساده و جذابی داشت. به زبان ساده وقتی افراد قصد تماشای فصل جدید یک سریال را داشتند، لازم نبود فصل قبلی را مرور کنند زیرا این ویژگی با کمک هوش مصنوعی یک خلاصه ویدئویی را نمایش می داد و داستان را جمع بندی می کرد.

اما Video Recaps مشکلاتی داشت و در خلاصه ای که برای سریال Fallout با هوش مصنوعی ساخته شده بود، در داستان و جزئیات دنیای سریال اشتباهاتی داشت. این اشتباهات سبب شد کاربران در فضای مجازی از اشتباهاتی که در خلاصه تولید شده با هوش مصنوعی ایجاد شده، انتقاد کنند. اکنون آمازون با حذف قابلیت مذکور به این انتقادات پاسخ داده است.

در سرویس پرایم ویدئو آمازون، خلاصه سریال در بخش Extras در وب یا به وسیله یک کلید خلاصه مخصوص در صفحه سریال نمایش داده می شود.

اگر کاربران به بخش خلاصه سریال گفته شده مراجعه کنند، متوجه می شوند محتوای هوش مصنوعی پر از اشتباه حذف شده است. در واقع این خلاصه حداقل روی وب حذف شده و هم اکنون هیچ ویدئوی خلاصه ای درباره سریال هایی که تحت آزمایش این ویژگی بود، نیز وجود ندارد.

Video Recapفقط یکی از روش های آمازون با یکپارچه سازی هوش مصنوعی در محصولات و سرویس های مختلف است. این شرکت دوبله‌های انگلیسی تولید شده با هوش مصنوعی را برای مجموعه های نمایشی انیمه منتخب در پرایم ویدئو ارائه می‌داد، اما پس از شکایت کاربران، دوبله‌ها را حذف کرد.

آمازون همچنین از هوش مصنوعی برای تولید خلاصه‌هایی برای مجموعه کتاب‌های طولانی که از طریق فروشگاه کیندل فروخته می‌شوند، استفاده می‌کند.