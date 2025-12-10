شیائومی هم به جمع سازندگان دستیار هوش مصنوعی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این افشاگری نشان می‌دهد نسخه اولیه محصول هم اکنون تکمیل شده است.

پیش بینی می‌شود این اپ مخصوص مصرف کنندگان، مهارت روزافزون شیائومی در هوش مصنوعی را نشان دهد. همچنین انتظار می‌رود این محصول با مدل زبانی بزرگ شرکت به نام MiMo-۷B-RL که در سال جاری میلادی به عنوان بخشی از استراتژی گسترش هوش مصنوعی شرکت راه اندازی شده بود، فعال شود.

مدل MiMo با هفت میلیارد پارامتر قبلاً از مدل‌های بزرگ‌تری مانند o۱ mini اوپن ای آی و QwQ-۳۲B-Preview علی بابا در بنچمارک های کلیدی از جمله AIME ۲۴/۲۵ و LiveCodeBench v۵ پیشی گرفته بود.

تخمین زده می‌شود شیائومی مدل خود را بیش‌تر توسعه دهد و Mi Chat به عنوان رابط کاربری اصلی عمل کند. این اقدام به شرکت امکان می‌دهد قابلیت‌های پیشرفته استدلال را وارد سناریوهای روزمره مصرف کنندگان کند. همچنین این قدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر شیائومی است که هدف آن ادغام هوش مصنوعی با اکوسیستم «انسان-خودرو- خانه» است.

لو ویبونگ مدیر عامل شیائومی نیز تأیید کرد این شرکت در فصل‌های گذشته مشغول سرمایه گذاری کلانی در هوش مصنوعی بوده است و اشاره کرد فرایند پیشرفت توسعه مدل زبانی بزرگ فراتر از انتظارات رفته است. او اعلام کرد هدف استراتژیک بعدی شیائومی یکپارچه سازی عمیق هوش مصنوعی با دنیای فیزیکی است.

علاوه بر آن لی جون بنیانگذار این شرکت چینی نیز نقش رهبری قدرتمندسازی تیم هوش مصنوعی را برعهده دارد.