  1. استانها
  2. همدان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

سامانه جدید بارشی از اواخر هفته آینده وارد همدان می‌شود

سامانه جدید بارشی از اواخر هفته آینده وارد همدان می‌شود

همدان-کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: با خروج سامانه اخیر، آسمان همدان تا چند روز آینده آرام است اما موج جدید بارشی از پایان هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی ۴۸ ساعت اخیر اظهار کرد: این سامانه موجب ثبت بارش‌های قابل توجه در سراسر استان همدان شد و میانگین بارش در اغلب نقاط به حدود ۳۵ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در برخی مناطق استان همدان بارش‌ها از ۱۰۰ میلی‌متر نیز فراتر رفت و علاوه بر باران، در نقاطی از استان بارش برف نیز گزارش شد.

باقری‌شکیب با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده آسمان استان عمدتاً قسمتی‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف باران و برف در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان همدان از ورود سامانه جدید بارشی خبر داد و گفت: سامانه بعدی از اواخر هفته آینده وارد استان همدان می‌شود و جزئیات آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

وی درباره شرایط دمایی نیز عنوان کرد: تغییرات محسوسی در دما رخ نخواهد داد و طی روزهای آینده دماهای سه تا چهار درجه زیر صفر در اکثر نقاط استان ماندگار است.

باقری‌شکیب با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دمای ثبت‌شده مربوط به ملایر و همدان با ۸ درجه بوده است، افزود: سردترین نقطه استان همدان در شب گذشته اسدآباد بود که دمای منفی ۵ درجه را تجربه کرد.

وی افزود: دمای هوای همدان نیز طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۸ تا منفی یک درجه در نوسان بوده است.

کد خبر 6685461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها