محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی ۴۸ ساعت اخیر اظهار کرد: این سامانه موجب ثبت بارش‌های قابل توجه در سراسر استان همدان شد و میانگین بارش در اغلب نقاط به حدود ۳۵ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در برخی مناطق استان همدان بارش‌ها از ۱۰۰ میلی‌متر نیز فراتر رفت و علاوه بر باران، در نقاطی از استان بارش برف نیز گزارش شد.

باقری‌شکیب با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده آسمان استان عمدتاً قسمتی‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف باران و برف در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان همدان از ورود سامانه جدید بارشی خبر داد و گفت: سامانه بعدی از اواخر هفته آینده وارد استان همدان می‌شود و جزئیات آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

وی درباره شرایط دمایی نیز عنوان کرد: تغییرات محسوسی در دما رخ نخواهد داد و طی روزهای آینده دماهای سه تا چهار درجه زیر صفر در اکثر نقاط استان ماندگار است.

باقری‌شکیب با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دمای ثبت‌شده مربوط به ملایر و همدان با ۸ درجه بوده است، افزود: سردترین نقطه استان همدان در شب گذشته اسدآباد بود که دمای منفی ۵ درجه را تجربه کرد.

وی افزود: دمای هوای همدان نیز طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۸ تا منفی یک درجه در نوسان بوده است.