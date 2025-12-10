روح‌الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بارندگی‌های استان همدان اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون، بیشترین میزان بارش در ایستگاه تاریک‌دره نهاوند با ۷۰ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه‌های پیرملو اسدآباد و رسول‌آباد اسدآباد به ترتیب ۳۲ و ۲۷ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

زاهدی خاطرنشان کرد: در شهر همدان نیز ایستگاه دانشگاه بوعلی سینا بیشترین میزان بارش را با ۱۴ میلی‌متر به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود فعالیت این سامانه تا عصر امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر) در اکثر نقاط استان ادامه داشته باشد.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به خروج سامانه بارشی بیان کرد: از غروب امروز با تضعیف سامانه بارشی، برای روز پنجشنبه بارش‌های پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع استان، احتمال وقوع بارش مخلوط برف و باران نیز وجود دارد.

وی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده گهگاه بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نواحی مشاهده خواهد شد و برای صبح جمعه نیز احتمال وقوع پدیده مه در بعضی از مناطق استان وجود دارد.

زاهدی با بیان اینکه دمای صبحگاهی طی روزهای اخیر افزایش یافته است، گفت: از فردا روند کاهش نسبی دماهای صبحگاهی آغاز می‌شود اما انتظار سرمای شدید در این بازه زمانی وجود ندارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه گلتپه با یک درجه سانتی‌گراد سردترین و شهرستان‌های فامنین و بهار با ۱۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی عنوان کرد: در برخی ایستگاه‌ها نیز وزش باد شدید موقتی تا سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.