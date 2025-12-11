به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از مدرسه ابتدایی شهید منگلی در یزد، از برنامهریزی مدون استان برای رفع کامل چالش کمبود فضای آموزشی خبر داد و اظهار کرد: ۱۲۹ باب مدرسه در چارچوب نهضت عدالت آموزشی برای تکمیل و بازسازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم به مسائل استانی، که در جلسات منظم با حضور رئیسجمهور و وزیر کشور نمود پیدا کرده، اظهار داشت: این توجه ویژه، نتایج ملموسی در استان به همراه داشته است.
استاندار یزد گفت: روند اجرای عدالت آموزشی در استان با جدیت دنبال میشود؛ به طوری که ۳۰ مدرسه تا ابتدای مهرماه تحویل دانشآموزان شده و تعهد شده است که ۳۰ مدرسه دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
بابایی افزود: ۶۹ مدرسه دیگر از مجموع مدارس شناسایی شده، در طول سال آتی کلنگزنی و احداث خواهند شد.
استاندار یزد ضمن تأکید بر پیشتازی استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: ۶۲ باب مدرسه جدید در مجاورت واحدهای مسکن ملی ساخته میشود که نیمی از این مدارس سهم شهر یزد خواهد بود.
وی ادامه داد: در راستای تکمیل این اقدامات، یک مدرسه نیز از طریق مسئولیت اجتماعی بانک قرض الحسنه مهر در منطقه کمبرخوردار حسنآباد احداث خواهد شد تا امید به جبران کامل نابرابریهای آموزشی در استان تقویت شود.
وی گفت: مدرسه شهید منگلی که امروز افتتاح شد، با صرف هزینه ۶۷ میلیارد تومانی در زمینی به مساحت ۴۴۰۰ متر مربع احداث شده است.
نظر شما