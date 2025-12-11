به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح واحد ریسندگی در شهرک صنعتی یزد ضمن تقدیر از فعالان حوزه نساجی، این واحد جدید را گامی ارزشمند برای اقتصاد استان و کشور خواند.
وزیر کشور با تاکید بر نقش محوری چرخ تولید در پیشرفت همهجانبه کشور گفت: دولت چهاردهم عزم راسخ خود را بر رفع موانع پیش روی بخش صنعت قرار داده است. ما معتقدیم باید فرش قرمز برای کارآفرینان و سرمایهگذاران پهن کنیم.
مؤمنی با اشاره به اولویت یافتن مباحث اقتصادی در وزارتخانه متبوعش، افزود: اگرچه وزارت کشور بیشتر با حوزههای امنیتی و سیاسی شناخته میشود، اما رونق اقتصادی در اولویت کاری ما قرار دارد.
وی همچنین خواستار همکاری همه نهادها، بهویژه بانکها، در زمینه تأمین نقدینگی و تسریع در فرایند واردات مواد اولیه شد و گفت: دولت در حال انجام اقداماتی برای تفویض اختیارات بیشتر به استانها به منظور تسهیل امور تولیدکنندگان است.
وزیر کشور با ابراز امیدواری به آیندهای روشن، به سرمایهگذاران اطمینان بیان کرد: آنها فقط باید بدانند که دستاندازها برداشته شده است؛ بقیه مسیر را خودشان بلدند. سرمایهگذاری در این حوزه علاوه بر بازگشت اقتصادی، ثواب بزرگی در راه اشتغالزایی دارد.
