تخفیف ۴۰ درصدی بلیت آسیایی به هواداران تراکتور در بازی های نخبگان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تبریز و باشگاه تراکتور امضا شد که بر پایه آن، طرح حمایتی ویژه برای هواداران این تیم در رقابت‌های آسیایی فعال شده است.

بر اساس مفاد این توافق، خرید بلیت دیدارهای آسیایی تراکتور از طریق سامانه «تبریزاپ» شامل ۴۰ درصد تخفیف خواهد بود که ۳۰ درصد آن از سوی شهرداری تبریز و ۱۰ درصد توسط باشگاه تراکتور تأمین می‌شود. این اقدام با هدف کاهش هزینه هواداران و تقویت استفاده از خدمات هوشمند شهری انجام گرفته است.

اجرای این طرح صرفاً برای دیدارهای آسیایی در یک سال آتی تداوم خواهد داشت.