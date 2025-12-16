هوشیار: احیاء و میزبانی عمارت تاریخی ساعت تبریز از گردشگران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار، روز سه‌شنبه در جلسه بررسی روند مرمت عمارت ساعت که با حضور دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار منطقه ۸ برگزار شد، با اشاره به استهلاک بخش‌هایی از این بنای تاریخی گفت: شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر اقدامات اساسی در حوزه استحکام‌بخشی سازه و اجرای فازهای اول و دوم مرمت عمارت ساعت انجام داده و هم‌اکنون مرمت فاز سوم این بنا در تالار فرش موزه در حال اجراست.

وی افزود: عملیات مرمت و بازطراحی تالار فرش عمارت ساعت با مشارکت شهرداری منطقه ۸ و اداره گردشگری شهرداری تبریز در حال انجام است و با مرمت سقف و دیواره‌ها، اصلاح چیدمان فرش‌ها و بازگرداندن کاربری تالار به شکل اولیه «تالار تشریفات»، این فضا تا نوروز ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین از اجرای سیستم نورپردازی جدید در عمارت ساعت خبر داد و بر لزوم تکمیل دقیق و سریع نورپردازی تلفیقی این مجموعه تأکید کرد.

در ادامه، شهردار منطقه ۸ تبریز با تشریح اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: استحکام‌بخشی سازه با تزریق بتن، احیا و مرمت پایه‌ها، زیرزمین و آب‌انبار عمارت، نوسازی پنجره‌ها، تعمیر ساعت، ساماندهی ناودان‌ها، ترمیم سنگفرش محوطه و پله‌های سنگی از جمله اقدامات مرمتی اجراشده است.

وی افزود: در حال حاضر مرمت تالار تشریفات، شیروانی‌ها و بخش داخلی برج ساعت در دست اجراست که تا پایان سال تکمیل و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار می‌گیرد.