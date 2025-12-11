افزایش قیمت نفت در پی توقیف نفتکش ونزوئلایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای معاملات آتی نفت برنت که در فوریه منقضی میشود، ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۶۲ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI)، با ۰.۵ درصد افزایش، به ۵۸ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.
طبق گزارشهای رسانهای، یک نفتکش که توسط منابع دریایی به عنوان «اسکیپر» شناسایی شده است، در نزدیکی آبهای ونزوئلا در یک عملیات هماهنگ با مشارکت گارد ساحلی آمریکا، افبیآی و امنیت داخلی توقیف شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه توقیف این کشتی را تأیید کرد و آن را بزرگترین کشتی توقیف شده تحت اجرای تحریمهای آمریکا توصیف کرد.
این توقیف، احتمال اختلالات بیشتر در صادرات نفت ونزوئلا را برجسته کرد و ریسک عرضه را به بازار افزایش داد.
در این بین، دادههای هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام تجاری ۱.۸۱۲ میلیون بشکه کاهش یافته که از پیشبینی کاهش ۱.۱ میلیون بشکهای فراتر رفته است. کاهش اندک ذخایر نفت خام نشان میدهد که عرضه همچنان کمی کمتر از حد انتظار است. با این حال، ذخایر بنزین آمریکا در طول هفته گذشته افزایش یافت که نشان دهنده کاهش فصلی مصرف پس از اوج دوره رانندگی پاییزی است. ذخایر فرآوردههای تقطیری که شامل دیزل و نفت کوره میشود، نیز افزایش یافت.
بر اساس گزارش اینوستینگ، همزمان، فدرال رزرو، روز چهارشنبه، نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. کاهش نرخ بهره، دلار آمریکا را تضعیف کرد و هزینههای استقراض را کاهش داد و چشمانداز تقاضا برای کالاها را افزایش داد.
