رشد نامحسوس بهای نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر بهای معاملات آتی نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) روز پنجشنبه پس از ۲ روز افت، با رشد همراه شد و به بالای ۵۶ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، نفت برنت نیز پس از ۲ روز افت، با افزایش مواجه شد و به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه رسید.
این افزایش در حالی رخ داد که بازارها در حال ارزیابی اقدامات جدید واشینگتن در قبال ونزوئلا هستند.
آمریکا اعلام کرده است برنامههایی برای در دست گرفتن کنترل بلندمدت فروش نفت خام ونزوئلا دارد؛ برنامهای که با عرضه نفت ذخیرهشده آغاز میشود و در ادامه شامل فروش تحت نظارت تولیدات آتی این کشور خواهد بود. همزمان، مقامات آمریکایی اجرای تحریمها را تشدید کرده و چند نفتکش دیگر مرتبط با ونزوئلا را توقیف کردند.
این تحولات پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مطرح شد که گفته بود ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت خام به آمریکا منتقل خواهد کرد؛ اقدامی که میتواند به افزایش عرضه در بزرگترین مصرفکننده نفت جهان منجر شود.
در همین حال، دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ رقمی که برخلاف پیشبینیها برای افزایش ذخایر بود. با این حال، ذخایر نفت در مرکز کوشینگ افزایش یافت و موجودی بنزین و فرآوردههای تقطیری نیز بسیار فراتر از برآوردها رشد کرد.
از سوی دیگر، انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار بازار کار آمریکا، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد؛ عاملی که چشمانداز تقاضای نفت را بهبود بخشیده و از قیمتها حمایت کرده است.
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