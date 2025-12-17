فرمان ترامپ علیه نفت ونزوئلا، قیمت را صعودی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه و بهدنبال دستور دونالد ترامپ مبنی بر توقف تمامی نفتکشهای تحریمشدهای که وارد ونزوئلا میشوند یا بنادر این کشور را ترک میکنند، افزایش یافت؛ تصمیمی که تنشهای ژئوپلیتیکی جدیدی را در بازار نفت رقم زده است.
بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۶۶ سنت افزایش، معادل ۱.۱۴ درصد، به ۵۹ دلار و ۵۸ سنت رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۶۷ سنت رشد، معادل ۱.۲۱ درصد، با قیمت ۵۵ دلار و ۹۴ سنت معامله شد.
این در حالی است که پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، روز سهشنبه قیمت نفت را تا پایینترین سطح در پنج سال گذشته پایین آورده بود. تحلیلگران معتقدند دستیابی به توافق میتواند به کاهش یا لغو تحریمهای غرب علیه مسکو منجر شده و عرضه جهانی نفت را افزایش دهد.
ترامپ روز سهشنبه فرمان توقف فعالیت تمامی نفتکشهایی را صادر کرد که وارد ونزوئلا میشوند یا از بنادر این کشور خارج میشوند و نظام حاکم بر ونزوئلا را «یک سازمان تروریستی خارجی» توصیف کرد.
برآوردها نشان میدهد این اقدام میتواند روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت را تحت تأثیر قرار داده و قیمت هر بشکه نفت را بین یک تا دو دلار افزایش دهد.
با این حال، هنوز مشخص نیست واشنگتن چگونه قصد دارد این سیاست را اجرایی کند و آیا از گارد ساحلی برای توقیف نفتکشها استفاده خواهد کرد یا خیر. آمریکا در ماههای اخیر حضور نظامی خود در این منطقه را با اعزام ناوهای جنگی افزایش داده است.
این موضعگیری تازه ترامپ یک هفته پس از توقیف یک نفتکش در سواحل ونزوئلا مطرح میشود؛ اقدامی که فشار بر دولت نیکلاس مادورو را تشدید کرده است. ترامپ همچنین ونزوئلا را به نقشآفرینی در ورود مواد مخدر به خاک آمریکا متهم میکند.
گزارشها حاکی است صادرات نفت ونزوئلا از زمان توقیف این نفتکش بهشدت کاهش یافته است. در حالی که بسیاری از نفتکشهای حامل نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارند، برخی نفتکشهایی که نفت خام این کشور را از مسیر ایران و روسیه جابهجا میکنند، مشمول این تحریمها نیستند. همچنین نفتکشهای تحت نظارت شرکت شورون همچنان نفت خام ونزوئلا را به آمریکا منتقل میکنند.
تحلیلگران بازار معتقدند اگرچه عرضه جهانی نفت در حال حاضر کافی است، اما تداوم محدودیتها و تشدید فشارها بر صادرات ونزوئلا میتواند مسیر رشد دوباره قیمت نفت را در هفتههای آینده هموار کند.
