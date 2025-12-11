به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در دومین جشنواره بین‌المللی «ایران جوان» ضمن تبریک روز حضرت فاطمه زهرا (س) با تأکید بر اینکه موضوع جوانی جمعیت بدون حضور زنان، دختران و مادران به نتیجه نخواهد رسید، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تغییر سبک زندگی امروز را نادیده بگیریم؛ نمی‌توانیم تحصیلات ۵۰ درصدی زنان و حضورشان در محیط کار را نادیده بگیریم. خانواده‌های هسته‌ای شده، نبود مادر، عمه یا خاله در کنار خانواده، همه نشان‌دهنده تغییرات اجتماعی است؛ اما با این‌حال نقش زنان در جوانی جمعیت بسیار راهبردی است.

وی افزود: این مسئله آن‌قدر مهم است که مقام معظم رهبری و همچنین وزیر بهداشت به‌صورت مستقیم بر آن تأکید کرده‌اند؛ زیرا اگر به جمعیت توجه نکنیم، نه‌تنها در اقتصاد و اجتماع بلکه در فرهنگ نیز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

پنجره جمعیتی؛ فرصتی که نباید از دست برود

معاون وزیر بهداشت با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در یک فرصت بزرگ جمعیتی قرار داریم. پنجره جمعیتی باز است و اگر امروز برای فرزندآوری و تقویت خانواده اقدام نکنیم، آینده را از دست می‌دهیم. مادرها نقش اساسی در تربیت فرزندان دارند و باید برای حمایت از آنان سیاست‌های لازم اجرا شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: همان‌طور که زنان نقش مهمی در جامعه دارند، هنرمندان نیز اثرگذارترین افراد در ایجاد تغییرات فرهنگی هستند. زبان هنر، زبان دستور نیست؛ زبان احساس و انسانیت است و می‌تواند عمیق‌ترین پیام‌ها را بدون مقاومت ذهنی منتقل کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: شعر، عکس، ادبیات و سایر هنرها می‌توانند بیش از هر ابزار دیگری جامعه را نسبت به آینده جمعیت حساس کنند.

معاون فرهنگی وزارت بهداشت از ظرفیت استان‌ها نیز سخن گفت و توضیح داد: هر استان و حتی هر شهرستان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد. باید در استان‌های امیدآفرین سرمایه‌گذاری فرهنگی انجام شود. برخی استان‌ها می‌توانند در موضوع جمعیت اثرگذاری ملی داشته باشند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و تشویقی در دانشگاه‌ها

حبیبی در ادامه به برنامه‌های وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در دانشگاه‌های علوم پزشکی برنامه‌های متعددی برای تشویق جوانان به ازدواج، فرزندآوری و فرهنگ‌سازی موضوع جمعیت آغاز شده است. روایت‌های مرتبط با فرزندآوری نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: جوانی جمعیت نیازمند اقدامات بلندمدت است. مانند کمپین نه به تصادفات جاده‌ای؛ نتیجه این اقدامات امروز دیده نمی‌شود اما چند سال آینده اثراتش مشخص خواهد شد.

معاون فرهنگی وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از هنرمندان، داوران و اساتید حاضر در جشنواره گفت: همه شما برای ایران تلاش می‌کنید و از شما صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم این جشنواره و آثار ارزشمند آن بتواند در مسیر جوانی جمعیت و آینده کشور اثرگذار باشد.