معاون وزیر بهداشت: فردا برای جوانی جمعیت دیر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان، روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد.

رضا سعیدی رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که بُعد اقتصادی روی فرزندآوری تأثیر دارد، گفت: زوجین فرزند دوست دارند، اما مشکلات اقتصادی اجازه نمی‌دهد او به سمت فرزندآوری گرایش پیدا کند.

وی افزود: مشوق‌های فرزندآوری با آنچه اتفاق می‌افتد، همخوانی ندارد و ساختارهای لازم برای حمایت از خانواده‌ها فراهم نشده است.

سعیدی گفت: وزارت بهداشت و همه حوزه‌هایی که با سلامت مادر و کودک در ارتباط هستند، اگر به درستی وظایف خودشان را انجام ندهند، ما نمی‌توانیم به سمت جوانی جمعیت برویم.

وی با عنوان این مطلب که دوسوم قوانین جوانی جمعیت مربوط به وزارت بهداشت است، افزود: کشته‌های ناشی از تصادفات و حوادث ترافیکی در کشور، شوخی بردار نیست و تأثیر آن در جوانی جمعیت را نمی‌توان نادیده گرفت.

مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: اگر امروز نتوانیم برای جوانی جمعیت کاری کنیم، فردا دیر است.

وی افزود: سبک زندگی ما تغییر کرده و باعث شده جوانی جمعیت تحت‌تأثیر قرار بگیرد.

حبیبی اظهار داشت: افکار عمومی دست رسانه‌ها، هنرمندان و فیلم سازان است؛ کمک کنید بحث جوانی جمعیت دغدغه خانواده‌ها شود.

وی افزود: امروز علاقه به مهاجرت زنگ خطری برای آینده کشور است.

حبیبی اظهار داشت: مسائل جوانی جمعیت با یک جشنواره حل نمی‌شود و باید فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و…، رونق بگیرد تا بتوانیم موضوع جوانی جمعیت را نهادینه کنیم.

حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: هدف ما از برگزاری این برنامه‌ها، ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت از مسیر هُنر است.

وی افزود: نگاه جامعه باید به سمت جوانی جمعیت جلب شود و این موضوع، دغدغه آنها شود.

کرمانپور گفت: ما می‌خواهیم ابعاد مختلف موضوع جوانی جمعیت را در این جشنواره به نمایش بگذاریم.

وی افزود: حساس کردن جامعه از طریق برگزاری این قبیل جشنواره‌ها، نوعی خروجی برای اهدافی است که دنبال می‌کنیم.

سجاد رحیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: شهرهای برخوردار کشور، نرخ زاد و ولد کمتری دارند که نشان می‌دهد در بحث فرهنگی جوانی جمعیت دچار مشکل هستیم.

وی افزود: تکلیف وزارت بهداشت این نیست که بسته تشویقی بدهد، اما خدمات خوبی در زمینه زایمان و درمان ناباروری ارائه می‌دهد.

رحیمی گفت: خروجی جشنواره این است که بتوانیم از ظرفیت هنرمندان برای جوانی جمعیت استفاده کنیم.

وی با عنوان این مطلب که ۱۸ میلیون نفر در کشور شرایط ازدواج دارند، افزود: ما باید برای اقناع افراد در سنین ازدواج به زندگی متاهلی تلاش کنیم.