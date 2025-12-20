به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در خصوص جشنواره فرهنگی «هم‌نفس»، از برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برای برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: مخاطب این جشنواره همه مردم ایران، از جمله کارکنان وزارت بهداشت، اساتید و دانشجویان هستند.

وی با اشاره به روند سالخوردگی جامعه ایران و افزایش تعداد افراد مجرد در سن ازدواج، افزود: جامعه ما در حال تجربه یک بحران جمعیتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم. جشنواره «هم‌نفس» می‌تواند در تغییر نگرش‌ها، تسهیل ازدواج به‌هنگام و ترویج فرهنگ فرزندآوری مؤثر باشد.

سعیدی همچنین گفت: این جشنواره در راستای اهداف پیشگیری از سالمندی جامعه طراحی شده است. با توجه به کاهش نرخ فرزندآوری از ۶.۵ به ۱.۵ فرزند به ازای هر خانواده، جامعه در آستانه رسیدن به ۳۰ درصد جمعیت سالمند قرار دارد، که تهدیدی جدی برای آینده کشور است.

وی در پایان از همه کسانی که می‌توانند در این جشنواره مشارکت کنند، دعوت کرد تا آثار خود را ارسال کنند و به غنای این جشنواره بیافزایند.

گفتنی است جشنواره «هم‌نفس؛ روایت‌های تولد و فرزندآوری» با هدف جمع‌آوری و بازنمایی روایت‌ها و تجربه‌های مرتبط با تولد و فرزندآوری و با مشارکت دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی و کادر درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۳۰ آذرماه تمدید شده است.