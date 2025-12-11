  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

استرداد قاتل فراری به کشور توسط پلیس بین الملل

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اعلام کرد: قاتل فراری که پس از ارتکاب جنایت از کشور متواری شده بود با تلاش پلیس بین‌الملل شناسایی و به کشور مسترد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، از استرداد فردی به اتهام قتل به کشور خبر داد. وی توضیح داد که متهم حین درگیری با فردی، با استفاده از چاقو وی را به قتل رسانده و بلافاصله پس از ارتکاب جنایت متواری و به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود.

رئیس پلیس بین‌الملل افزود که با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی با مراجع داخلی و خارجی، اعلان قرمز برای متهم صادر و محل اختفای او در کشورهای همسایه شناسایی شد.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده و بی‌وقفه پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و با همراهی عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضائی شد.

