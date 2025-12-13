قهرمانی تیم جودوی فراجا در مسابقات نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، رئیس هیئت جودو فراجا اظهار داشت: مسابقات قهرمانی جودوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ به میزبانی نیروی هوایی سپاه برگزار شد که تیم الف فراجا موفق شد با کسب پنج مدال طلا، یک نقره و یک برنز در میان هفت وزن، بر سکوی قهرمانی قرار گیرد.

وی افزود: فراجا با دو تیم الف و ب در این دوره از مسابقات حضور داشت که در مجموع، ورزشکاران موفق به کسب پنج مدال طلا، دو نقره و چهار برنز شدند.

رئیس هیئت جودو فراجا تصریح کرد: پیش از برگزاری این رقابت‌ها، مسابقات انتخابی در سطح کشور به میزبانی شهر مشهد برگزار شد و نفرات برتر در هر وزن طی دو مرحله اردو آماده‌سازی شرکت کردند. در نهایت از میان ۲۱ ورزشکار برتر، نفرات منتخب در قالب دو تیم الف و ب به مسابقات اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در سال ۲۰۲۷ میلادی، مسابقات جهانی «سیزم» (المپیک نظامیان جهان) در رشته جودو برگزار خواهد شد و نفرات برگزیده این رقابت‌ها، از میان قهرمانان سال ۱۴۰۴ فراجا به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در آن رویداد شرکت خواهند کرد.

سردار رضا بنی اسدی فر ضمن قدردانی از حمایت‌های هیئت رئیسه فراجا و بالاخص شخص فرمانده کل انتظامی کشور سردار رادان، مربیان و کارکنان زحمتکش تأکید کرد: موفقیت تیم جودوی فراجا بیانگر روحیه جهادی، انضباط، و همت بالای کارکنان انتظامی است که در کنار اجرای مأموریت‌های حساس، در عرصه ورزش قهرمانی نیز افتخارآفرینی می‌کنند.