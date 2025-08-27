استرداد قاتل فراری به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل گفت: متهم در یکی از مناطق مرزی به دلیل اختلافات خانوادگی و انگیزه‌های مادی، به خودروی یکی از آشنایان خود تیراندازی نموده و مقتول در اثر اصابت گلوله فوت می‌کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در تحقیقات اولیه عوامل پلیس آگاهی استان مربوطه مشخص شد، ضارب پس از ارتکاب عمل مجرمانه، با خودروی خود از صحنه متواری و به صورت غیر مجاز از کشور خارج می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سردار کریمی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم کشور محل اختفای اولیه را به مقصد یکی از کشورهای همسایه ترک می‌کند و در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، در کشور ثالث شناسایی و دستگیر می‌شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم از طریق مرز زمینی مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه شد.