  1. استانها
  2. خوزستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

موج ضعیف بارش تا اواخر وقت امشب در خوزستان

موج ضعیف بارش تا اواخر وقت امشب در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از عبور موج ضعیف بارشی تا اواخر وقت امشب در استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، بیان کرد: بررسی‌ها تا اواخر وقت امشب خوزستان را تحت تأثیر عبور موج ضعیف بارشی نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه از فردا تا روز شنبه جو ی پایدار بر استان حاکم خواهد بود، گفت: در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوب، جنوب غرب و مرکز و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

وی ادامه داد: سامانه بارشی بعدی از روز شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه زاری با اعلام اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۹ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: همچنین رامشیر با دمای ۲۳.۸ و ایذه با دمای ۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

کد خبر 6700507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها