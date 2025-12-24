موج ضعیف بارش تا اواخر وقت امشب در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، بیان کرد: بررسی‌ها تا اواخر وقت امشب خوزستان را تحت تأثیر عبور موج ضعیف بارشی نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه از فردا تا روز شنبه جو ی پایدار بر استان حاکم خواهد بود، گفت: در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوب، جنوب غرب و مرکز و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

وی ادامه داد: سامانه بارشی بعدی از روز شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه زاری با اعلام اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۹ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: همچنین رامشیر با دمای ۲۳.۸ و ایذه با دمای ۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.