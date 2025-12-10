زلنسکی: در حال نهایی کردن یک سند ۲۰ بندی درباره پایان جنگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد: مذاکرات آمریکا و اوکراین در مورد طرح صلح، بازسازی و توسعه اقتصادی پس از جنگ امروز برگزار می‌شود.

رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: ما در حال نهایی کردن ۲۰ بند یک سند اساسی هستیم که می‌تواند متغیرهای پایان جنگ را تعریف کند. انتظار داریم که پس از همکاری مشترک با تیم رئیس جمهور ترامپ و شرکای اروپایی خود، این سند را به زودی به آمریکا تحویل دهیم.

«ولودیمیر زلنسکی» افزود: این هفته می‌تواند خبرهای خوبی برای همه ما داشته باشد و به خونریزی‌ها پایان دهد.