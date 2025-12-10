  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

زلنسکی: در حال نهایی کردن یک سند ۲۰ بندی درباره پایان جنگ هستیم

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: در حال نهایی کردن یک سند ۲۰ بندی پیرامون متغیرهای مربوط به پایان جنگ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد: مذاکرات آمریکا و اوکراین در مورد طرح صلح، بازسازی و توسعه اقتصادی پس از جنگ امروز برگزار می‌شود.

رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: ما در حال نهایی کردن ۲۰ بند یک سند اساسی هستیم که می‌تواند متغیرهای پایان جنگ را تعریف کند. انتظار داریم که پس از همکاری مشترک با تیم رئیس جمهور ترامپ و شرکای اروپایی خود، این سند را به زودی به آمریکا تحویل دهیم.

«ولودیمیر زلنسکی» افزود: این هفته می‌تواند خبرهای خوبی برای همه ما داشته باشد و به خونریزی‌ها پایان دهد.

    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ترامپ نه برای خودت نه برای طرحت هیچ ارزشی قائل نیست ترامپ میگوید فقط طرح من
    • فریدون IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سندی خنده دار

