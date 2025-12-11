علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش نهال کاری به بهانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر در استادیوم ولایت سمنان خبر داد و اظهار داشت: رویکرد این طرح تجلیل از مقام مادر و نهادینه سازی فرهنگ کاشت و نگهداری درخت است.

وی به حضور خانواده‌های شهدا و مادران شهید نیز در این مراسم اشاره کرد و افزود: این عزیزان با کاشت نهال‌های یادبود یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشتند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان به لزوم حفاظت از وطن و پاسداشت زمین و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: در این مراسم مادران و همسران شهیدان مورد تجلیل قرار گرفتند و یاد و خاطره شهدای مقاومت گرامی داشته شد.

رهایی درختکاری را نمونه بارزی از تداوم فرهنگ ایثار برشمرد و اضافه کرد: در این اقدام نمادین تلاش شد تا ارزش‌های حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی برای عموم مردم به خوبی شرح داده شود.

وی با اشاره به اینکه این مراسم با مشارکت مسئولان، ورزشکاران، مادران شهدا، مدال آوران کاراته، همیاران طبیعت و بانوان حاضر ادامه یافت، افزود: شرکت‌کنندگان نهال‌هایی را به‌صورت نمادین در بخش‌های مختلف مجموعه استادیوم ولایت سمنان غرس کردند.