انجام پویش درختکاری به مناسب روز پرستار در بیمارستان کوثر سمنان

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به مناسب روز پرستار مراسم کاشت نهال همراه مدافعان سلامت در محوطه بیمارستان کوثر سمنان انجام شد، ابراز داشت: در این مراسم چندین اصله نهال توسط پرستاران و کادر درمان غرس شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای توجه به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به انجام رسید، افزود: دیگر رویکرد این طرح گرامیداشت جایگاه پرستار و تجلیل از شهدای مدافع سلامت بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه هر یک از حاضران با نصب اتیکت پرستاری هر نهال را به نام خود ثبت کردند، ابراز داشت: جلب مشارکت کادر درمان در ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی دیگر رویکرد این اقدام ارزشمند بوده است.

رهایی با بیان اینکه ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ و نگهداری از آن میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده است، تصریح کرد: این قبیل اقدامات ضرورت حفظ محیط زیست پیرامون خود را بیشتر هویدا می‌سازد.

وی با بیان اینکه به پرستاران بیمارستان کوثر با اهدای گل تجلیل شد، افزود: با امکان این قبیل برنامه‌ها می‌کوشیم تا فرهنگ کاشت و نگهداری از درخت را در جامعه بیش از پیش نهادینه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم رئیس اداره منابع طبیعی سمنان، کارکنان بیمارستان کوثر، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز حضور داشتند.