عباس صوفی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه فرهنگ مهم‌ترین زیربنای توسعه کشور است، اظهار کرد: کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید با نگاه ویژه از این حوزه حمایت شود.

وی افزود: فرهنگ، شاخص اصلی پیشرفت هر جامعه است و اگر این بخش تضعیف شود، سایر حوزه‌های توسعه نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

صوفی با اشاره به اینکه بحث تخصیص نیافتن بودجه به نهادهای فاقد کارکرد موضوعی قابل بررسی است، توضیح داد: ارزیابی عملکرد نهادها و جلوگیری از هدررفت منابع لازم است، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای کاهش بودجه فرهنگی کشور شود.

نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نهادهای فرهنگی نقش مهمی در تقویت هویت ملی، تحکیم بنیان‌های اجتماعی و گسترش گفتمان فرهنگی دارند و اگر این نهادها تضعیف شوند، فاصله جامعه با اهداف توسعه‌ای بیشتر خواهد شد.

به گفته وی، تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که هر جا سرمایه‌گذاری فرهنگی افزایش یافته، شاخص‌های اجتماعی، مشارکت مردمی و نشاط عمومی نیز رشد قابل توجهی داشته است.

صوفی با بیان اینکه حمایت از نهادهای فرهنگی، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور است، بیان کرد: اگر مطالبه‌گری درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه وجود دارد، این مطالبه درست و ضروری است، اما نسخه کاهش بودجه فرهنگی نه تنها کارساز نیست، بلکه آسیب‌زا خواهد بود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ضروری است در تخصیص منابع فرهنگی، هم نظارت جدی انجام شود و هم اطمینان حاصل گردد که این اعتبارات می‌توانند نقش و اثر واقعی خود را در حوزه‌های آموزشی، اجتماعی، تربیتی و هنری ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه نهادهای فرهنگی باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور جایگاه ویژه‌تری داشته باشند، گفت: توسعه پایدار بدون تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ممکن نیست. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا، باانگیزه و دارای توانمندی فکری داشته باشیم، باید نگاه به فرهنگ را تقویت کنیم و حمایت از نهادهای فرهنگی را افزایش دهیم.