به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر ضرورت برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: همدان با پیشینهای دیرینه در فرهنگ، ادب و تمدن، شایسته پاسداشت جایگاه هنرمندان و چهرههای ماندگار خود است.
وی با اشاره به ضرورت تعریف و اجرای مستقل پروژههای عمرانی فرهنگی، افزود: نبود سالن فاخر فرهنگی در مرکز استان در شأن جمعیت ۸۰۰ هزار نفری همدان نیست، چرا که این شهر تنها از دو سالن فرهنگی برخوردار است.
صوفی تکمیل مجتمعهای فرهنگی نیمهتمام قهاوند و جورقان را از ضرورتهای پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: شهرداریهای فامنین و جورقان نیز موظف به معرفی پروژههای فرهنگی خود شدهاند تا در دستور کار تکمیل قرار گیرند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که پیگیری اجرای این پروژهها از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار خواهد داشت.
