فیاضی: غفلت از اعتبارات فرهنگی ضربه جدی به آینده کشور وارد می کند

عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت افزایش بودجه فرهنگی کشور، اظهار داشت که بسیاری از عناوین ایجادشده در حوزه فرهنگ و آموزش، بدون داشتن کارایی مؤثر، نتوانستهاند گرهی از مشکلات اصلی کشور باز کنند.
وی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای توسعه در هر جامعهای است، توضیح داد که بدون سرمایهگذاری هدفمند در این بخش، انتظار رشد و پیشرفت واقعی وجود نخواهد داشت.
به گفته او، بیتوجهی به اعتبارات فرهنگی در سالهای اخیر موجب شده است برخی از برنامهها کارکرد لازم را نداشته باشند و این وضعیت در آینده میتواند آسیبهای بیشتری به همراه داشته باشد.
نماینده نور و محمودآباد تأکید کرد: اگر در تخصیص بودجه، حوزه فرهنگ در اولویت قرار نگیرد، عملاً خدمتی به کشور صورت نگرفته است و تقویت چارچوبهای فرهنگی و حمایت از طرحهای مؤثر در توسعه فرهنگی باید با جدیت دنبال شود.
فیاضی با اشاره به لزوم اعتمادسازی اجتماعی از طریق تقویت برنامههای فرهنگی عنوان کرد: بخشی از آسیبهای اجتماعی ناشی از کمتوجهی به این عرصه است و اصلاح این روند نیازمند نگاه حرفهای و تخصیص اعتبارات کافی است.
وی در پایان تأکید کرد مجلس در بررسی لایحه بودجه باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد تا مسیر توسعه فرهنگی کشور با قدرت بیشتری دنبال شود.
نظر شما