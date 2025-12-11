دستگیری ۱۳ سارق در طرح امنیت محله محور پلیس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، اظهار داشت: مرحله‌ای دیگر از طرح ارتقا امنیت محله محور با هدف برخورد قاطع با سارقان، متهمان تحت تعقیب قضائی و مخلان نظم و امنیت عمومی به اجرا درآمد.

وی گفت: در اجرای این طرح مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری ۱۳ سارق و ۱۲ متهم تحت تعقیب قضائی و همچنین کشف ۲۰ فقره سرقت شدند و ۲۳ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای دستور قضائی نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی و استمرار طرح‌های امنیت محله محور، مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر و برخورد با سارقان و اراذل و اوباش را از اولویت‌های پلیس در این طرح‌ها برشمرد.