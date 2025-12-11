به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیس راهآهن جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت ایجاد کریدور شمال - جنوب، اظهار کرد: استان اردبیل از نقاط اتصال این کریدور به جمهوری آذربایجان است.
وی همچنین به ایجاد بارانداز لجستیکی - ریلی در تازهکند پارسآباد اشاره کرد و گفت: مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد این بارانداز اخذ شده و زیرساختهای لازم نیز فراهم است و انتظار میرود طرف آذری نیز براساس توافقات صورتگرفته در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، اقدامات لازم را برای نهایی شدن این پروژه مشترک انجام دهد.
روشن رستماف، رئیس راهآهن جمهوری آذربایجان نیز با قدردانی از حضور استاندار اردبیل برای پیگیری پروژههای مشترک، گفت: ایجاد و توسعه راههای ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای مهم دولت آذربایجان است و یکی از این پروژهها، کریدور شمال - جنوب و ایجاد بارانداز لجستیکی - ریلی پارسآباد است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد با تشکیل یک کمیته مشترک کارشناسی، امور مرتبط با این پروژه پیگیری شود تا پس از طی روند قانونی و فنی در دو کشور، طرح اجرایی شود.
