به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در این نشست با قدردانی از میزبانی جمهوری آذربایجان، گزارشی از جلسات برگزارشده با کنفدراسیون کارفرمایان و صنعت‌گران آذربایجان (ASPROMO)، مرکز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری آذربایجان (ASK)، وزارت اقتصاد، راه‌آهن، گمرک و شهرداری باکو ارائه کرد.



وی توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با این کشور همسایه را از سیاست‌های مهم اجرایی دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: استان اردبیل به‌عنوان مهم‌ترین استان مرزی با جمهوری آذربایجان، نقش محوری در گسترش این روابط دارد.



استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تسهیل و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: تسهیل و افزایش تردد کامیون‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مراودات تجاری، ایجاد زیرساخت‌های مشترک، احداث بارانداز لجستیکی - ریلی، حل مسائل گمرکی و تشکیل کمیته‌های کارشناسی مشترک، از جمله محورهای مورد مذاکره با مسؤولان آذری بوده است.



معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این نشست با قدردانی از سفر هیأت اقتصادی استان اردبیل بیان کرد: توسعه روابط اقتصادی با ایران همواره از اولویت‌های مهم ما است و این روابط باید به بالاترین سطح خود برسد.



شاهین مصطفی‌یف با اشاره به پیوندهای تاریخی، مذهبی و اجتماعی دو کشور، تصریح کرد: استان اردبیل برای جمهوری آذربایجان به‌عنوان نقطه اتصال اهمیت ویژه‌ای دارد و این ارتباطات باید مستمر پیگیری شود تا زمینه رسیدن به یک فهم مشترک برای توسعه روابط همه‌جانبه فراهم شود.



وی همچنین با استقبال از پیشنهادهای استاندار اردبیل گفت: ارتباط سرمایه‌گذاران و بازرگانان، ایجاد شهرک صنعتی یا منطقه آزاد مشترک، احداث بارانداز لجستیکی - ریلی، توسعه تجارت، رفع مسائل گمرکی، مبادلات مالی و بررسی تعرفه‌های ترجیحی، از اولویت‌های طرف آذری نیز هست و این موارد باید از مسیر کارشناسان و نهادهای دو طرف دنبال شود تا به مرحله اجرا برسد.