به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح چهارشنبه در جلسه با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل اظهار کرد: محوطه‌ها و منابع آبی یکی از جذاب‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری محسوب می‌شود و طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای فرصت‌های کم‌نظیری در استان اردبیل آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: بر این اساس آب‌های معدنی گرم و سرد به ویژه در ۱۱ منطقه با تاسیسات و اراضی مربوطه به صورت قطعی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود که فرصتی برای احداث مجموعه‌های آبدرمانی و تاسیسات گردشگری متنوع در کنار آن‌ها وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبی گفت: همچنین محوطه‌های آبی سدهای استان اردبیل نیز به صورت اجاره بلند مدت جهت بهره‌برداری در حوزه گردشگری واگذار می‌شود که این تاسیسات نیز ظرفیت ویژه‌ای جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بازی‌ها و تفریحات آبی دارند.

جباری ادامه داد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و علاقمندان برای اطلاع از شرایط واگذاری محوطه‌های آبی استان می‌توانند به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل یا شرکت آب منطقه‌ای استان مراجعه کنند.