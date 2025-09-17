  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

محوطه‌های گردشگری آبی اردبیل آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است

اردبیل-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان، محوطه‌های گردشگری آبی در محل آب‌های معدنی جهت بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح چهارشنبه در جلسه با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل اظهار کرد: محوطه‌ها و منابع آبی یکی از جذاب‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری محسوب می‌شود و طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای فرصت‌های کم‌نظیری در استان اردبیل آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: بر این اساس آب‌های معدنی گرم و سرد به ویژه در ۱۱ منطقه با تاسیسات و اراضی مربوطه به صورت قطعی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود که فرصتی برای احداث مجموعه‌های آبدرمانی و تاسیسات گردشگری متنوع در کنار آن‌ها وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبی گفت: همچنین محوطه‌های آبی سدهای استان اردبیل نیز به صورت اجاره بلند مدت جهت بهره‌برداری در حوزه گردشگری واگذار می‌شود که این تاسیسات نیز ظرفیت ویژه‌ای جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بازی‌ها و تفریحات آبی دارند.

جباری ادامه داد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و علاقمندان برای اطلاع از شرایط واگذاری محوطه‌های آبی استان می‌توانند به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل یا شرکت آب منطقه‌ای استان مراجعه کنند.

