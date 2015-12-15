به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده صبح سه شنبه پیش از بازی مقابل تیم پیکان تهران در جمع خبرنگاران اردبیل اضافه کرد: نمی گذاریم هر تیمی چه در خانه و چه در بیرون از خانه فکر کند که بازی آسانی مقابل تیم شهرداری اردبیل خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این تیم هر روز به مرز بالای آمادگی دست می‌یابد، تصریح کرد: با ادامه این روند بازی مقابل تیم فوتبال شهرداری اردبیل برای هیچ تیمی در رقابت های لیگ دسته یک آسان نخواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به تلاش مجموعه تیم شهرداری برای کسب سه امتیاز ممکن در هر بازی ادامه داد: با این تفکر در بازی امروز مقابل تیم پیکان نیز به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و تلاش می کنیم هواداذان شهرداری از نتیجه و بازی لذت ببرند.

وی با اشاره به محرومیت علی علیزاده در این بازی متذکر شد: تیم شهرداری اردبیل برای این بازی تنها یک محروم دارد، اما سایر نفرات شرایط خوبی دارند و آماده بازی و پیروزی در این دیدار می باشند.

احمدزاده با تاکید بر تاثیر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تصریح کرد: حمایت هواداران تیم شهرداری می تواند کمک کند به اتفاقات خوبی که انتظار داریم، سرمایه ما هواداران هستند، چنانچه در بازی های بیرون از خانه خلاء نبود تماشاگران را احساس می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت ویژه هواداران تیم شهرداری اردبی بتواند امتیازاتی که تاکنون با وجود بازی خوب مفت از دست داده جبران کند.