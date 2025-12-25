به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس‌آباد، با اشاره به فرا رسیدن اولین شب جمعه ماه رجب اظهار کرد: ماه رجب‌المرجب با شب پرفضیلت لیلة‌الرغائب آغاز می‌شود؛ شبی که به معنای واقعی، شب رغبت‌ها و گرایش دل‌ها به سوی خداوند متعال است.

وی افزود: لیلة‌الرغائب شبی است که بنده با امید و اشتیاق، به رحمت واسعه الهی، غفران گناهان و رضوان پروردگار نزدیک می‌شود و این ظرفیت عظیم معنوی وجود دارد که انسان بتواند ره صدساله را یک‌شبه طی کند.

امام جمعه پارس‌آباد با دعوت عموم مؤمنان به بهره‌گیری از این فرصت معنوی تصریح کرد: این شب‌های نورانی، فرصت‌هایی ناب و تکرار ناشدنی هستند که تنها سالی یک‌بار و در اولین شب جمعه ماه رجب نصیب انسان می‌شوند؛ از این‌رو از همه برادران و خواهران ایمانی درخواست می‌کنیم این فرصت الهی را قدر بدانند.

باقری بنابی ادامه داد: لیلة‌الرغائب، شب دعا، مناجات و توجه قلبی به خداوند است و شایسته است مؤمنان در رأس دعاهای خود، سلامتی و عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی، سلامتی حضرت ولی‌عصر (عج) و تعجیل در فرج آن حضرت را از درگاه الهی مسئلت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با بهره‌گیری آگاهانه از برکات ماه رجب و شب لیلة‌الرغائب، زمینه رشد معنوی فردی و اجتماعی فراهم شود و جامعه اسلامی بیش از پیش از رحمت و عنایات الهی بهره‌مند شود.

