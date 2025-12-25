  1. استانها
حجت‌الاسلام علی‌اکبر باقری بنابی:

لیلة‌الرغائب فرصتی برای تقرب یک‌شبه به رحمت الهی است

اردبیل- امام جمعه شهرستان پارس‌آباد با تأکید بر جایگاه معنوی ماه رجب‌المرجب گفت:لیلة‌الرغائب شبی است که انسان می‌تواند با رغبت، امید و گرایش قلبی، مسیر تقرب به رحمت،را در زمانی کوتاه طی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس‌آباد، با اشاره به فرا رسیدن اولین شب جمعه ماه رجب اظهار کرد: ماه رجب‌المرجب با شب پرفضیلت لیلة‌الرغائب آغاز می‌شود؛ شبی که به معنای واقعی، شب رغبت‌ها و گرایش دل‌ها به سوی خداوند متعال است.

وی افزود: لیلة‌الرغائب شبی است که بنده با امید و اشتیاق، به رحمت واسعه الهی، غفران گناهان و رضوان پروردگار نزدیک می‌شود و این ظرفیت عظیم معنوی وجود دارد که انسان بتواند ره صدساله را یک‌شبه طی کند.

امام جمعه پارس‌آباد با دعوت عموم مؤمنان به بهره‌گیری از این فرصت معنوی تصریح کرد: این شب‌های نورانی، فرصت‌هایی ناب و تکرار ناشدنی هستند که تنها سالی یک‌بار و در اولین شب جمعه ماه رجب نصیب انسان می‌شوند؛ از این‌رو از همه برادران و خواهران ایمانی درخواست می‌کنیم این فرصت الهی را قدر بدانند.

باقری بنابی ادامه داد: لیلة‌الرغائب، شب دعا، مناجات و توجه قلبی به خداوند است و شایسته است مؤمنان در رأس دعاهای خود، سلامتی و عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی، سلامتی حضرت ولی‌عصر (عج) و تعجیل در فرج آن حضرت را از درگاه الهی مسئلت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با بهره‌گیری آگاهانه از برکات ماه رجب و شب لیلة‌الرغائب، زمینه رشد معنوی فردی و اجتماعی فراهم شود و جامعه اسلامی بیش از پیش از رحمت و عنایات الهی بهره‌مند شود.

