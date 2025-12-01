دستگیری سارقان تا پایان سفر مسافر حمل مواد مخدر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف یک فقره سرقت احشام و دستگیری ۲ نفر سارق و یک نفر مالخر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین آسفی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در سطح شهرستان زیرکوه، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پاسگاه آهنگران شهرستان زیرکوه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی ۲ نفر سارق و یک نفر مالخر را در این خصوص شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی متهمان طی عملیاتی دستگیر شدند.

سرهنگ آسفی افزود: متهمان با توجه به مستندات موجود در بازجویی‌های پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف کرده و احشام نیز از مخفیگاه آنها کشف گردید و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

پایان سفر مسافر حامل مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان قاین هم گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی در بازرسی از کوله پشتی مسافر اتوبوس ۳ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

سرهنگ علیرضا فولادی اظهار داشت: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از وسایل همراه یکی از مسافران اتوبوس، مقدار ۳ کیلو گرم تریاک به صورت ماهرانه جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ فولادی بیان داشت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند هم از توقیف ۱۷ دستگاه موتورسیکلت در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و مزاحم در حریم مدارس خبر داد.

سرهنگ مهدی شکوهی راد اظهار داشت: در پی افزایش گزارش مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت و حرکات مخاطره آمیز برخی موتورسواران در ساعات تعطیلی مدارس، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در سطح شهر بیرجند به اجرا گذاشته شد.

وی بیان داشت: در این طرح ماموران انتظامی شهرستان بیرجند تعداد ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم را شناسایی، توقیف و روانه پارکینگ کردند که راکبان و راننده متخلف با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در پایان ضمن تاکید بر تداوم این طرح، اعلام داشت: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش امنیت دانش آموزان، پیشگیری از حوادث ترافیکی و ارتقاء آرامش شهروندان است.

پلمب واحد صنفی متخلف

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس نیز از پلمب یک واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط صنفی و قانونی و کشف انواع قرص‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد

سرهنگ فاضل مریمی بیان داشت: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان فردوس اخباری مبنی بر فروش انواع قرص‌های غیر مجاز در یکی از واحدهای صنفی در شهر فردوس دریافت کردند، که پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران با انجام تحقیقانت میدانی، واحد صنفی متخلف را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از این واحد صنفی، انواع قرص‌های غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس با بیان اینکه واحد صنفی با دستور مرجع قضائی پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد خاطر نشان کرد: امنیت و سلامتی مردم خط قرمز پلیس بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشابه موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.