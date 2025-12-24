به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جمالی چهارشنبه شب در نشست ستاد اعتکاف شهرستان تنگستان ضمن اشاره به پیچیدگیها و تعدد آسیبهای اجتماعی رایج در جامعه، بر لزوم برنامه ریزی منظم، دقیق و هدفمند با تکیه بر ارزشهای اسلامی و انسانی تاکید کرد گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط باید با کیفیت بخشی به این برنامهها از این ظرفیتها و مناسبتها به خوبی بهره ببرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تنگستان همچنین با ارزیابی استعداد و ظرفیتهای موجود و هماهنگیهای انجام شده در دستگاههای خدماتی، اجرایی، امنیتی و فرهنگی اظهار کرد: امیدواریم شرایط مطلوبی برای استفاده از ایام اعتکاف برای جوانان و عموم مردم فراهم شده باشد.
