به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان ضمن قدردانی از تلاشهای محمود اسپانلو، دادستان سابق مرکز استان، به اهمیت همکاری دستگاه قضا با سایر نهادهای اجرایی و تأثیر آن در توسعه و امنیت استان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا همواره در کنار مردم و در راستای حل مشکلات آنها بوده است، افزود: در چهار سال گذشته، شاهد حضور فعال دادستانی و دستگاه قضائی در حمایت از سرمایهگذاران و حل مسائل حقوقی بودهایم. این همکاری باعث شده تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی مردم در سریعترین زمان ممکن حل شود.
طهماسبی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تأمین امنیت استان، گفت: گلستان با بیش از ۴۸ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، به همکاری دستگاه قضا و نیروهای انتظامی نیاز دارد. خوشبختانه امنیت این مرزها به همت دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، ارتش و بسیج تأمین شده است که این امر، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در استان است.
استاندار گلستان در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضا همواره در راستای مردمداری و حمایت از حقوق مردم فعالیت کرده و افزود: در شرایط بینالمللی کنونی، ایران بهویژه در دفاع از حقوق ملتهای مظلوم و در عرصه جهانی، بهعنوان کشوری مقتدر شناخته میشود.
طهماسبی در پایان از همه همکاران قضائی، نیروهای انتظامی و امنیتی، و دیگر دستگاهها که در تأمین امنیت و حل مشکلات مردم همکاری کردهاند، تشکر کرد و گفت: همدلی و همراهی نهادهای مختلف در استان، موجب رشد و پیشرفت گلستان و کشور ایران شده است.
