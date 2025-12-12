آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای البرز اعلام شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز گفت: در محور چالوس بارش پراکنده برف گزارش‌شده است.

وی در ادامه افزود تردد در محور چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر رفت‌وبرگشت روان است و در آزادراه تهران کرج قزوین نیز تردد عادی و بدون گره ترافیکی جریان دارد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز از بار ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.

باقرجوان بابیان اینکه امروز محدودیت‌های قطعی اجرا می‌شود، گفت: از ساعت ۱۲ ظهر امروز، محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۳ نیز محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد؛ البته اگر ترافیک زودتر کاهش یابد، پایان این محدودیت نیز جلوتر اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز در خاتمه یادآور شد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از ساعت اعلامی اجازه عبور از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.