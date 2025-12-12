  1. استانها
تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

کرج- سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ساعت ۱۲ ظهر امروز، محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس اعمال‌شده است و از ساعت ۱۳ نیز محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً مسدود است.

وی افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد؛ البته اگر ترافیک زودتر کاهش یابد، پایان این محدودیت نیز جلوتر اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز در خاتمه یادآور شد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از ساعت اعلامی اجازه عبور از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.

